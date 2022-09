Un posto al sole, Agnese Lorenzini piange dopo la morte di Susanna. Turco (Niko): 'Difficile accettarlo' (Di sabato 3 settembre 2022) Un posto al sole , Susanna è morta e la sua scomparsa ha sconvolto il pubblico della fiction più longeva d'Italia, nata a Napoli nel 1996 e giunta attualmente al suo venticinquesimo anno di ... Leggi su leggo (Di sabato 3 settembre 2022) Unalè morta e la sua scomparsa ha sconvolto il pubblico della fiction più longeva d'Italia, nata a Napoli nel 1996 e giunta attualmente al suo venticinquesimo anno di ...

luca_carioli : @FabyP_69 @settecoppeotto Era davvero un raggio di sole in questo posto ?? (Ogni tanto vado a rileggermi qualche suo tweet). - AlfonsoOriente : @janavel7 Secondo me lo considera un cugino un po deficiente ma buono per aiutarla a raggiungere il pacco dei bisco… - occhio_notizie : La morte di Susanna a Un posto al sole, l’attrice Agnese Lorenzini in lacrime dopo la puntata? #unpostoalsole - lalapods : RT @delyshinoda: Persone che criticano le persone che guardano un posto al sole. Io vi chiamo così: frustrati. Nce rompete er ca #upas - ParliamoDiNews : Un Posto al Sole: come muore Susanna, la fidanzata di Niko #03Settembre #Intrattenimento #Unpostoalsole -