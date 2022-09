«Un couple», lettere d’amore nell’eterno moto delle onde (Di sabato 3 settembre 2022) Un couple è la storia di un amore, una coppia appunto anche se la voce che ne ripercorre la vita comune è unica: è da un solo punto di vista L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 settembre 2022) Unè la storia di un amore, una coppia appunto anche se la voce che ne ripercorre la vita comune è unica: è da un solo punto di vista L'articolo proviene da il manifesto.

fisco24_info : Wiseman, le lettere della moglie di Tolstoj così attuali: Per 'A couple' ho detto no al Festival di San Pietroburgo - AnsaVeneto : Wiseman, le lettere della moglie di Tolstoj così attuali. Per 'A couple' ho detto no al Festival di San Pietroburgo… - CinecittaNews : Il grande documentarista americano Wiseman è in concorso alla Mostra con Un couple, costruito insieme all'attrice f… -