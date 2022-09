UFC Parigi: serata da dimenticare per Marvin Vettori, Whittaker vince ai punti (Di sabato 3 settembre 2022) Robert Whittaker ha battuto ai punti Marvin Vettori nell’incontro clou della serata di UFC di Parigi. Il campione azzurro delle arti marziali miste ha subito un ko evidente al termine dei tre round, con il primo che è stato estremamente equilibrato e ha visto probabilmente l’italiano avanti di un soffio nell’opinione dei giudici, che non hanno però potuto far altro che prendere atto del dominio dell’inglese nel secondo e nel terzo round, vinti nettamente dallo sfidante di Vettori. Ventiquattresima vittoria per Whittaker, decima ai punti: “Sono l’uomo più pericoloso della divisione, compreso il campione”. Ma Vettori, 28 anni e ancora tanto da offrire al mondo delle MMA, non si scoraggia: “Grazie per essere venuti, vi ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Robertha battuto ainell’incontro clou delladi UFC di. Il campione azzurro delle arti marziali miste ha subito un ko evidente al termine dei tre round, con il primo che è stato estremamente equilibrato e ha visto probabilmente l’italiano avanti di un soffio nell’opinione dei giudici, che non hanno però potuto far altro che prendere atto del dominio dell’inglese nel secondo e nel terzo round, vinti nettamente dallo sfidante di. Ventiquattresima vittoria per, decima ai: “Sono l’uomo più pericoloso della divisione, compreso il campione”. Ma, 28 anni e ancora tanto da offrire al mondo delle MMA, non si scoraggia: “Grazie per essere venuti, vi ...

