Udinese-Roma, Mourinho: “Fairplay finanziario protegge le potenze, non permette di emergere” (Di sabato 3 settembre 2022) “Fair play finanziario? Non ci sono due pesi e due misure. È un meccanismo onesto ma che penalizza troppo chi vuole seguirlo in modo virtuoso. E indirettamente protegge chi non agisce in modo virtuoso e quei club che sono già delle potenze. A livello competitivo non c’è fair play, forse doveva avere un altro nome. Non c’è fair play tra chi può spendere 300 milioni e chi 30”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Josè Mourinho sul fair play finanziario. Nella giornata di ieri l’Uefa ha reso noto il settlement agreement stipulato con i giallorossi. “Con qualche milione in più, la Roma sarebbe in condizione di sognare – spiega il tecnico nel corso della conferenza stampa della vigilia di Udinese-Roma – Per pochi milioni, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “Fair play? Non ci sono due pesi e due misure. È un meccanismo onesto ma che penalizza troppo chi vuole seguirlo in modo virtuoso. E indirettamentechi non agisce in modo virtuoso e quei club che sono già delle. A livello competitivo non c’è fair play, forse doveva avere un altro nome. Non c’è fair play tra chi può spendere 300 milioni e chi 30”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della, Josèsul fair play. Nella giornata di ieri l’Uefa ha reso noto il settlement agreement stipulato con i giallorossi. “Con qualche milione in più, lasarebbe in condizione di sognare – spiega il tecnico nel corso della conferenza stampa della vigilia di– Per pochi milioni, ...

