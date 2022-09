Udinese Roma, le probabili formazioni della sfida della Dacia Arena (Di sabato 3 settembre 2022) Ecco le probabili scelte di Mourinho e Sottil per il match tra Udinese e Roma di domenica sera Domenica sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena andrà in scena la sfida tra Udinese e Roma, valida per la quinta giornata di Serie A. Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Pérez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Deulofeu, Success. Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Ecco lescelte di Mourinho e Sottil per il match tradi domenica sera Domenica sera alle ore 20.45 allaandrà in scena latra, valida per la quinta giornata di Serie A.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Pérez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Deulofeu, Success.(3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiacomoGieda : @AndreCardi @cippo86 @enzolampard @caporix @fabio200908 @MU2solutions @ErmesHomeT @FAP3456 @mastelli93 @VerFilippo… - Adoir8_ : @illuminista3 ma non mettermi in bocca parole allora, è un buon allenatore per me inferiore a quei 5 che gli sono a… - Enzobruno9 : @AndreCardi Fiorentina-Juventus 1-1 Milan-Inter 1-1 Lazio-Napoli 2-1 Cremonese-Sassuolo 2-1 Spezia-Bologna 1-1 Vero… - sportli26181512 : #Matic e #Dybala a cena insieme nel cuore di Roma con vista Colosseo: I due giocatori giallorossi hanno trascorso l… - _5T1C4ZZ1_ : Udinese Roma Over2.5 sicuro -+-+=+ -