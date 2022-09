Ucraina-Russia, nuovo colloquio Putin-Erdogan (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto un nuovo colloquio telefonico sulla situazione in Ucraina con il leader turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass. Il “ruolo costruttivo” avuto da Mosca nell’organizzazione della missione dell’Aiea presso la centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia è stato evidenziato da Erdogan, spiega ancora il Cremlino, secondo cui Putin ed Erdogan hanno anche esaminato l’attuazione dell’accordo sul grano raggiunto a Istanbul il 22 luglio. Il leader turco, inoltre, ha fatto le condoglianze a Putin per la morte dell’ex presidente dell’Urss, Mikhail Gorbaciov. I presidenti, infine, hanno ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir, ha avuto untelefonico sulla situazione incon il leader turco, Recep Tayyip. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass. Il “ruolo costruttivo” avuto da Mosca nell’organizzazione della missione dell’Aiea presso la centrale nuclearedi Zaporizhzhia è stato evidenziato da, spiega ancora il Cremlino, secondo cuiedhanno anche esaminato l’attuazione dell’accordo sul grano raggiunto a Istanbul il 22 luglio. Il leader turco, inoltre, ha fatto le condoglianze aper la morte dell’ex presidente dell’Urss, Mikhail Gorbaciov. I presidenti, infine, hanno ...

