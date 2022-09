Ucraina: Mosca, 'Kiev ha subito gravi perdite durante la controffensiva nel sud' (Di sabato 3 settembre 2022) Mosca, 3 set. (Dpa/Adnkronos) - La controffensiva dell'Ucraina in corso per spingere le forze russe fuori dal sud del paese ha avuto un costo pesante per le forze di Kiev. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui il 2regime" ucraino continua a fallire nei suoi tentativi di riconquistare l'area tra le città di Mykolaiv e Kryvyi Rih. Ieri il ministero aveva affermato che l'Ucraina ha perso 23 carri armati e 27 veicoli da combattimento, oltre a più di 230 soldati. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022), 3 set. (Dpa/Adnkronos) - Ladell'in corso per spingere le forze russe fuori dal sud del paese ha avuto un costo pesante per le forze di. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di, secondo cui il 2regime" ucraino continua a fallire nei suoi tentativi di riconquistare l'area tra le città di Mykolaiv e Kryvyi Rih. Ieri il ministero aveva affermato che l'ha perso 23 carri armati e 27 veicoli da combattimento, oltre a più di 230 soldati.

