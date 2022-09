Ucraina: media, 'sottomarino nucleare russo nella acque italiane' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra Malta e la Sicilia. Secondo il media NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro da quanto tempo il sottomarino operi nell'area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l'incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto. "Al momento non è noto di che tipo di sottomarino si tratti - scrive NavalNews - Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Unsi troverebbe nelle, fra Malta e la Sicilia. Secondo ilNavalNews, si tratterebbe di und'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro da quanto tempo iloperi nell'area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l'incrociatoreMarshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto. "Al momento non è noto di che tipo disi tratti - scrive NavalNews - Siamo sicuri che sia a propulsione. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsionenel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto ...

