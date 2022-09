Ucraina, il leader ceceno Kadyrov “pronto a lasciare”: “Sono rimasto seduto per molto tempo”. Chi è il fedelissimo di Putin (Di sabato 3 settembre 2022) Ramzan Kadyrov, il leader ceceno fedelissimo di Vladimir Putin è pronto a lasciare il suo ruolo. Protagonista indiscusso della storia politica della Cecenia per oltre 15 anni, il leader Ramzan Kadyrov, ha annunciato che intende prendersi una pausa “indefinita e lunga” dal suo incarico. In un video postato su Telegram, Kadyrov, 45 anni, ha affermato di essersi “reso conto di essere rimasto seduto per molto tempo” a occupare la sua posizione di potere e che ora pensa “sia giunto il momento” di lasciare. Dichiarazioni del tutto inattese e riportate dai principali media internazionali, a partire dalla russa Tass, secondo la quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Ramzan, ildi Vladimiril suo ruolo. Protagonista indiscusso della storia politica della Cecenia per oltre 15 anni, ilRamzan, ha annunciato che intende prendersi una pausa “indefinita e lunga” dal suo incarico. In un video postato su Telegram,, 45 anni, ha affermato di essersi “reso conto di essereper” a occupare la sua posizione di potere e che ora pensa “sia giunto il momento” di. Dichiarazioni del tutto inattese e riportate dai principali media internazionali, a partire dalla russa Tass, secondo la quale ...

marcosanguedol3 : RT @marcosanguedol3: Grande leader Gorbaciov , innovatore della Russia , aperto al mondo con un rinnovamento che ora con Putin torna indiet… - marcosanguedol3 : Grande leader Gorbaciov , innovatore della Russia , aperto al mondo con un rinnovamento che ora con Putin torna ind… - LuigiManchia : RT @ByeCiaone: Il ministro degli Esteri ungherese. La guerra in Ucraina, ha portato a un catastrofico indebolimento dell'Europa e della UE… - AntonelloDiBell : RT @ByeCiaone: Il ministro degli Esteri ungherese. La guerra in Ucraina, ha portato a un catastrofico indebolimento dell'Europa e della UE… - dorin693 : RT @ByeCiaone: Il ministro degli Esteri ungherese. La guerra in Ucraina, ha portato a un catastrofico indebolimento dell'Europa e della UE… -