Ucraina, ancora battaglia attorno a Zaporizhzhia. Erdogan chiama Putin e si propone come mediatore per la centrale (Di sabato 3 settembre 2022) Mentre Mosca chiude il gas all'Ue, in Ucraina si fa sempre più calda la situazione di Zaporizhzhia. Il rischio di un incidente nucleare devastante nella centrale Ucraina occupata dai russi non è stato mitigato dall'arrivo degli ispettori Aiea e ora Erdogan ha messo sul piatto l'offerta di una possibile mediazione tra Mosca e Kiev. L'ultima linea principale della centrale è stata scollegata dalla rete, ma, scrive in una nota l'Agenzia Onu per l'energia atomica dalla sua sede di Vienna, "l'impianto sta continuando a fornire energia attraverso una rete di riserva". Intanto la centrale ha smesso di rifornire di elettricità i territori controllati dall'Ucraina e la colpa, accusa l'amministrazione filorussa di Enerhodar, è di un presunto attacco ucraino.

