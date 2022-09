Tutto pronto per la settima edizione: “Vi presento il nuovo TEDxBergamo” (Di sabato 3 settembre 2022) TEDxBergamo è la versione bergamasca delle conferenze TED, tra le più famose al mondo, per la diffusione di idee meritevoli. Giorgio Ghisalberti, organizzatore e licenziatario, ci racconta dell’imminente settima edizione, prevista per il 25 settembre al Teatro Donizetti di Bergamo, e dei suoi nuovissimi spin-off TED Circle e Lab. Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022)è la versione bergamasca delle conferenze TED, tra le più famose al mondo, per la diffusione di idee meritevoli. Giorgio Ghisalberti, organizzatore e licenziatario, ci racconta dell’imminente, prevista per il 25 settembre al Teatro Donizetti di Bergamo, e dei suoi nuovissimi spin-off TED Circle e Lab.

