(Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il ridimensionamento per la pandemia che è costata ai club sportivi perdite milionarie per le partite a porte chiuse, è tornata nuovamente a crescere la spesa per l’acquisto dei calciatori. L’estate scorsa, le squadre dei 10 campionati che più …

Siciliano741 : @lucianoghelfi Le sanzioni alla Russia sono state un disastro. Questa è la realtà con la quale si dovranno fare i c… - Luca38680365 : @Libero_official Tutti in medicine ?? così risanano i conti con bigpharma - LMmoonlight : RT @meltingmax: #Meloni: 'Ve li paghiamo noi, i figli'. 'Ve la paghiamo noi, l'energia'. 'Oddio, ma i conti pubblici fanno tremare le vene… - zizionice : RT @a_lambardi: 'La badante ucraina mi ha detto che i russi hanno sfrattato e bloccato tutti i conti della sua famiglia e mi chiede di aiut… - StefanoTardugno : RT @a_lambardi: 'La badante ucraina mi ha detto che i russi hanno sfrattato e bloccato tutti i conti della sua famiglia e mi chiede di aiut… -

L'Eco di Bergamo

... 21 millesimi di ritardo per Charles Leclerc che come al solito, alla resa dei, fa sempre ... Ancora peggio è andata a Carlos Sainz, lo spagnolo evidenziai suoi palesi limiti sul giro secco ...I direttori avranno fino al 30 settembre per riportare iin ordine, pena la loro decadenza". "... ad esempio - conclude Bori - conferma ancora una volta quanto sia grande il disagio e di... Tutti i conti del calciomercato: la Premier spende il triplo della Serie A (e i 50 milioni per Romero mandano al top l'Atalanta) I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...La lista, sempre aggiornata, dei migliori conti correnti esteri e una guida completa con domande e risposte per chiarire qualunque dubbio.