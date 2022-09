Troppa panchina, niente rinnovo: Juventus e Milan ne approfittano (Di sabato 3 settembre 2022) A lungo seguito anche quest’estate, a gennaio potrebbe tornare di moda: si prospettano mesi di panchina, Juventus e Milan alla finestra Sessione estiva finita, ma il mercato non va certo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 3 settembre 2022) A lungo seguito anche quest’estate, a gennaio potrebbe tornare di moda: si prospettano mesi dialla finestra Sessione estiva finita, ma il mercato non va certo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

_shariiiii_ : troppa sorpresa per Miretti in panchina,ci sta tutto un turno di riposo,soprattutto in vista di un posto da titolare con il Psg - diegographics27 : @albiinas @Spina14_acm Dest prima o poi farà il titolare, non so se da terzino o ala, ma prenderà il posto di qualc… - NOrgoglioso : Buona prestazione di #Meret ma il problema non sono i calciatori è quella capra che sta in panchina che si perde mo… - My7th2 : @TaRulleGulle @Ledbowski In più in porta non hanno certezze, Zhang non caccia un euro nemmeno per Acerbi. È una ro… - DandyRossonero : @MarcoBaldinesi @saIva___ Ok .. ma è in parte un errore Hai dei titolari? Si Dopo una da titolare CDK non puoi rim… -