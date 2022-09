(Di sabato 3 settembre 2022) 30di acido per le 'piùdel'. E non è ancora finita. L'aspirante Barbie,, sta pianificando di sottoporsi a un intervento chirurgico ancora maggiore. Ha ...

leggo.it

Ha solo 23 anni, originaria della Bulgaria, e afferma di aver stabilito il record per il numero enorme didi acido ialuronico nelle sue labbra . Leggi anche > Belen, la dolce dedica a ...Eh sì, benzina, gas, elettricità si vedono subito alle pompe o nella bolletta entrogiorni al massimo. E allora giù tutti a chiedere e ottenere immediatedi liquidità per supportare ... Trenta iniezioni per avere le labbra più grandi al mondo, Andrea Ivanova: «Ora penso a qualcos'altro...»