Trasportava 13 kg di cocaina nella sedia a rotelle | arrestato all’aeroporto di Malpensa

(Di sabato 3 settembre 2022)giornata di ieri, 2 ottobre, l’unità cinofila ha(Varese) un trafficante di droga che si fingeva disabile, usando proprio laper nascondere la droga:13 kg di. Disabile fino alla scoperta drammatica L’uomo, un trentenne proveniente dalla Repubblica Dominicana, ha continuato la sua recita di cattivo gusto fino all’ultimo secondo. Soltanto quando la Finanza ha trovato i primi panetti disi è arreso e si alzato in piedi, mettendo fine a quella messa in scena. Crai, fiuta la droga e insiste fino alla perquisizione Uno stratagemma semplice ed efficace che tuttavia non è bastato a ingannare Crai, il cane dell’unità cinofila della squadra di Finanza delle Fiamme Gialle. Grazie ...

Un trafficante internazionale di droga, è stato arrestato con 13 kg diall'aeroporto di Malpensa (Varese). L'uomo, trentenne spagnolo proveniente dalla Repubblica Dominicana, si fingeva disabile, con tanto di sedia a rotelle imbottita di stupefacente, così da ...... invece, un 21enne è stato notato mentre era fermo con un atteggiamento sospetto al parcheggio della metropolitana di Casal Bernocchi: il ragazzoin uno zaino dosi di hashish,e ...Arrestato insospettabile corriere internazionale di droga presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Sequestrati oltre 13 chili di sostanza stupefacente.L’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa si è concentrata, in base all’analisi degli indici di rischio per provenienza dell’aereo e per la relativa tratta già usata in passato dai narco ...