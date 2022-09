Tornano in Italia 21 opere d’arte rubate, il sequestro al Met di New York su capolavori da 13 milioni di euro (Di sabato 3 settembre 2022) Ventuno opere d’arte sono pronte a tornare in Italia: la procura di New York ha sequestrato al prestigioso museo Met i capolavori di età classica rubati alla patria d’origine disponendone la restituzione immediata. La confisca ha riguardato altre sei opere che verranno rimpatriate in Egitto. Secondo gli investigatori, tra i pezzi Italiani illegalmente acquistati dal museo, otto erano entrati nelle collezioni tramite Gianfranco Becchina, un mercante d’arte siciliano con galleria in Svizzera, già al centro di diversi processi in Italia. Le opere che verranno restituite dal Met hanno un valore complessivo di 13 milioni di dollari: tra queste la testa colossale in marmo di Atena del 200 a.C. e una “kylix” ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Ventunosono pronte a tornare in: la procura di Newha sequestrato al prestigioso museo Met idi età classica rubati alla patria d’origine disponendone la restituzione immediata. La confisca ha riguardato altre seiche verranno rimpatriate in Egitto. Secondo gli investigatori, tra i pezzini illegalmente acquistati dal museo, otto erano entrati nelle collezioni tramite Gianfranco Becchina, un mercantesiciliano con galleria in Svizzera, già al centro di diversi processi in. Leche verranno restituite dal Met hanno un valore complessivo di 13di dollari: tra queste la testa colossale in marmo di Atena del 200 a.C. e una “kylix” ...

Raiofficialnews : Giovedì #1settembre alle 23.30 su @RaiUno, #LaNottedellaTaranta, il più grande Festival d'Italia e una delle più si… - 67_tiziana : RT @Raiofficialnews: Giovedì #1settembre alle 23.30 su @RaiUno, #LaNottedellaTaranta, il più grande Festival d'Italia e una delle più signi… - Tractor220510 : @Alessan76040555 @Delu90Inter @IMBili_ Certo che ci sono, questa squadra finché lotta è la squadra più forte in Ita… - dopiot : RT @ErmannoKilgore: Bollette, spesa, 5 figli: i conti non tornano. Una famiglia di Genova: “Così dovremo emigrare all’estero” - Il Secolo X… - ErmannoKilgore : Bollette, spesa, 5 figli: i conti non tornano. Una famiglia di Genova: “Così dovremo emigrare all’estero” - Il Seco… -