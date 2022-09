Torino, colpo in prospettiva (Di sabato 3 settembre 2022) Il Torino guarda al futuro: i granata si sono assicurati il centrocampista centrale Efdon Mahari, classe 2006 svedese. Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Ilguarda al futuro: i granata si sono assicurati il centrocampista centrale Efdon Mahari, classe 2006 svedese.

laRitagi : RT @EssereAnimali: A Torino un fuoristrada della polizia? ha investito una mucca scappata da un allevamento e finita disorientata in carreg… - calciomercato_m : MERCATO - Torino, colpo in prospettiva: tesserato il centrocampista classe 2006 Efdon Mahari - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, colpo in prospettiva: tesserato il centrocampista classe 2006 Efdon Mahari - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, colpo in prospettiva: tesserato il centrocampista classe 2006 Efdon Mahari - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, colpo in prospettiva: tesserato il centrocampista classe 2006 Efdon Mahari -