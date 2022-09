Timothée Chalamet infiamma la Mostra del Cinema. Sui giovani: “Sui social sempre sotto giudizio” (Di sabato 3 settembre 2022) “Essere giovani oggi per la mia generazione non è affatto facile, sei perennemente sotto il giudizio delle persone con i social media”. Parola di Timotheè Chalamet, l’attore statunitense con cittadinanza francese alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film “Bones and All“, in cui è stato diretto di nuovo da Luca Guadagnino, “quasi un padre per me”. Il 26enne, infatti, è stato letteralmente lanciato al successo con “Chiamami col tuo nome“, film del regista italiano che gl’è valso anche la candidatura agli Oscar. Look da star e fan in delirio Timothée Chalamet firma autografi e scatta selfie con i fan accorsi al Lido per vederloFolla in delirio ad attendere la star, che ha recitato anche nel kolossal “Dune” di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) “Essereoggi per la mia generazione non è affatto facile, sei perennementeildelle persone con imedia”. Parola di Timotheè, l’attore statunitense con cittadinanza francese alla 79^deldi Venezia per la presentazione del film “Bones and All“, in cui è stato diretto di nuovo da Luca Guadagnino, “quasi un padre per me”. Il 26enne, infatti, è stato letteralmente lanciato al successo con “Chiamami col tuo nome“, film del regista italiano che gl’è valso anche la candidatura agli Oscar. Look da star e fan in deliriofirma autografi e scatta selfie con i fan accorsi al Lido per vederloFolla in delirio ad attendere la star, che ha recitato anche nel kolossal “Dune” di ...

