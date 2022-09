Timothée Chalamet al Festival di Venezia con nude look presenta il suo film “Bones and All” (Di sabato 3 settembre 2022) Timothée Chalamet è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia ed ha ammutolito tutto con il suo stile e nude look. L’attore è in concorso come protagonista nel film di Luca Guadagnino che l’ha definito come un padre. Timothée Chalamet al Festival di Venezia con nude look Al Cinema del Festival di Venezia, è arrivato il giovane attore Timothée Chalamet, mandando in delirio i fotografi. Infatti, l’attore si è presentato con un nude look che ha fatto impazzire tutti i presenti. Il 26enne è giunto sul red carpet con abiti rosso fuoco firmati Haider Ackermann, formati da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 settembre 2022)è arrivato alla Mostra del Cinema died ha ammutolito tutto con il suo stile e. L’attore è in concorso come protagonista neldi Luca Guadagnino che l’ha definito come un padre.aldiconAl Cinema deldi, è arrivato il giovane attore, mandando in delirio i fotografi. Infatti, l’attore si èto con unche ha fatto impazzire tutti i presenti. Il 26enne è giunto sul red carpet con abiti rosso fuoco firmati Haider Ackermann, formati da ...

raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | 'Bones and All' primo film italiano presentato alla Mostra. Le interviste con il regista Luca Guadagni… - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - AriiiOBrien : RT @bimbadireid: Timothee Chalamet per me onestamente uno degli uomini più sensuali sulla faccia della terra discutete con il muro se la pe… - silthesunflower : RT @slowdancing19: “ma sono l’unicx a cui non piace timothée chalamet?” sì sei l’unicx adesso levati dal cazzo -