“Thriller”, l’album di Michael Jackson compie 40 anni. Ecco la novità (Di sabato 3 settembre 2022) in arrivo: un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album con alcune sorprese per i fan “Thriller”, l’iconico album di Michael Jackson che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest’anno compie 40 anni e, per celebrarlo, Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno annunciato l’uscita di un’esclusiva riedizione che sarà disponibile dal 18 novembre. “Michael Jackson Thriller 40” conterrà un doppio disco composto da Thriller e da un secondo album con alcune sorprese per i fan, inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione di Thriller e mai pubblicati. Thriller sarà disponibile anche nella ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022) in arrivo: un doppio disco composto dae da un secondo album con alcune sorprese per i fan “”, l’iconico album diche ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest’anno40e, per celebrarlo, Sony Music e l’Estate ofhanno annunciato l’uscita di un’esclusiva riedizione che sarà disponibile dal 18 novembre. “40” conterrà un doppio disco composto dae da un secondo album con alcune sorprese per i fan, inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione die mai pubblicati.sarà disponibile anche nella ...

