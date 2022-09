The Voice Senior: le anticipazioni della puntata di oggi (replica), 3 settembre 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) The Voice Senior: le anticipazioni della puntata del 3 settembre 2022 Questa sera, sabato 3 settembre 2022, su Rai 1 va in onda una nuova puntata di The Voice Senior, il talent show musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. In giuria troviamo Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. anticipazioni e concorrenti Orietta ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) The: ledel 3Questa sera, sabato 3, su Rai 1 va in onda una nuovadi The, il talent show musicale giunto alla seconda edizione e condotto da Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. In giuria troviamo Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino. Di seguito ledie concorrenti Orietta ...

zazoomblog : GUIDA TV 3 SETTEMBRE 2022: THE VOICE SENIOR IL GENERALE DALLA CHIESA LA PALLAVOLO - #GUIDA #SETTEMBRE #2022:… - bubinoblog : GUIDA TV 3 SETTEMBRE 2022: THE VOICE SENIOR, IL GENERALE DALLA CHIESA, LA PALLAVOLO - MorganaSantosL1 : RT @inspiredkarla: camila cabello x the voice 2022. - brunasororo : Marquei como visto The Voice Brasil - 10x18 - Final - ciccio_1990 : #laurapausinifan #PausiniNews @LauraPausini #LauraPausini Laura parteciperà a the voice espana Ecco le fonti: -