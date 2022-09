“The Crown” ha la sua giovane Kate Middleton: Meg Bellamy nel cast (Di sabato 3 settembre 2022) Ci sono voluti cinque lunghissimi e intensi mesi di casting, ma alla fine la sesta stagione di The Crown ha trovato la sua Kate Middleton: si tratta della giovane attrice Meg Bellamy, al suo esordio in una serie tv targata Netflix. Come riporta Deadline, inoltre, i produttori hanno scelto anche chi vestirà i panni del Principe William, in un doppio ruolo da adolescente e da adulto. Ciò si traduce in una certezza: la sesta stagione della serie mette in scena il fatidico momento in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono conosciuti, prima di fidanzarsi e convolare a nozze. “The Crown 6”, Meg Bellamy è la giovane Kate Middleton Lunghi capelli castani, occhi dolci e profondi e un ... Leggi su dilei (Di sabato 3 settembre 2022) Ci sono voluti cinque lunghissimi e intensi mesi diing, ma alla fine la sesta stagione di Theha trovato la sua: si tratta dellaattrice Meg, al suo esordio in una serie tv targata Netflix. Come riporta Deadline, inoltre, i produttori hanno scelto anche chi vestirà i panni del Principe William, in un doppio ruolo da adolescente e da adulto. Ciò si traduce in una certezza: la sesta stagione della serie mette in scena il fatidico momento in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono conosciuti, prima di fidanzarsi e convolare a nozze. “The6”, Megè laLunghi capelliani, occhi dolci e profondi e un ...

