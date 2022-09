Terza tra le migliori della Diamond League: Larissa Iapichino salta a 6,52 (Di sabato 3 settembre 2022) Bruxelles – Due nulli iniziali, ma niente paura in Diamond League a Bruxelles, al terzo salto mette le cose a posto: 6,49 (-0.2) lasciando quattordici centimetri allo stacco. Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) prosegue la serata di ieri con 6,48 e 6,46, e la conclude con il 6,52 (0.0) che la fissa al terzo posto, a soli due centimetri dalla seconda piazza occupata dalla statunitense Quanesha Burks (6,54/+0.1). Lì davanti, è di qualità il 6,83 (+0.6) della nigeriana Ese Brume. Dopo il quinto posto degli Europei di Monaco è un’altra prova incoraggiante per la ventenne fiorentina che si lascia alle spalle la regina dell’eptathlon Nafi Thiam (Belgio, 6,46/+0.3). “Sono contenta del buon piazzamento in questa bellissima atmosfera della Diamond League – le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Bruxelles – Due nulli iniziali, ma niente paura ina Bruxelles, al terzo salto mette le cose a posto: 6,49 (-0.2) lasciando quattordici centimetri allo stacco.(Fiamme Gialle) prosegue la serata di ieri con 6,48 e 6,46, e la conclude con il 6,52 (0.0) che la fissa al terzo posto, a soli due centimetri dalla seconda piazza occupata dalla statunitense Quanesha Burks (6,54/+0.1). Lì davanti, è di qualità il 6,83 (+0.6)nigeriana Ese Brume. Dopo il quinto posto degli Europei di Monaco è un’altra prova incoraggiante per la ventenne fiorentina che si lascia alle spalle la regina dell’eptathlon Nafi Thiam (Belgio, 6,46/+0.3). “Sono contenta del buon piazzamento in questa bellissima atmosfera– le ...

