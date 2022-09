Terremoto ad Amatrice | scosse nella notte | panico tra la gente

(Di sabato 3 settembre 2022) Non c’è pace per gli abitanti ditorna a regnare iltrae un fuggi fuggi generale. Grandein una zona del Lazio già… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Gregoryvignola : Terremoto di magnitudo 2.4 ad Amatrice: la terra torna a tremare a sei anni dal sisma che distrusse il paese - Brigante1959 : RT @tuttototo: @Brigante1959 @sciarella_ma Poi chiaramente “cogli l’attimo” Lo sciacallaggio è un’opportunità. Mascherine. Siringhe. Vaccin… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Scossa di terremoto nella notte tra le province di Rieti e L'Aquila: comuni più vicini all'epicentro Amatrice, Accumoli, Cit… - Federic98897900 : C'è poco da stare tranquilli, anche se la magnitudo è modesta. Auspico che non ci saranno gli After shock. Terremot… - BinaryOptionEU : RT 'Scossa di terremoto nella notte tra le province di Rieti e L'Aquila: comuni più vicini all'epicentro Amatrice,… -

...scossa didi magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv nella notte tra le province di Rieti e L'Aquila. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 1.31, sono stati, ......scossa didi magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv nella notte tra le province di Rieti e L'Aquila. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 1.31, sono stati, ...Terremoto in Puglia oggi, sabato 3 settembre. Una scossa di magnitudo compresa tra 3.5 e 4.0 è stata rilevata verso mezzogiorno in tutta la provincia del ...Terremoto in Puglia oggi, sabato 3 settembre. Una scossa di magnitudo compresa tra 3.5 e 4.0 è stata rilevata verso mezzogiorno in tutta la provincia del comune pugliese. A ...