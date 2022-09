Ternana-Cosenza | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) Il quarto turno diB mette di fronte. Alle 14:00, infatti, gli umbri ospitano i calabresi in un match con 3 punti in palio già pesanti. I padroni di casa non hanno iniziato al meglio questo campionato, e stazionano ora al sedicesimo posto con 3 punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte. Discorso diverso per il, che con 6 punti raccolti nelle prime tre partite ambisce alle posizioni di vetta. Una vittoria potrebbe consentire agli uomini di Dionigi di scrollarsi di dosso Reggina e Frosinone e allo stesso tempo scavalcare il Cagliari (vittorioso nell’anticipo con il Modena), e sorpassare Genoa e Ascoli in caso di passi falsi di queste. Un’occasione, quindi, da non lasciarsi sfuggire per i rossoblù, che hanno tutta l’intenzione di rifarsi dopo la scorsa complicata stagione. ...