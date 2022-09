Ternana-Cosenza | le formazioni ufficiali | Lucarelli squalificato | Dionigi c'è

sportface2016 : #SerieBKT | Formazioni ufficiali #TernanaCosenza - CosenzaPost : Ternana-Cosenza: le formazioni ufficiali - filadelfo72 : Calcio Serie B 2022-2023 quarta giornata, la Ternana ospita il Cosenza - cosenza_calcio : La formazione per Ternana-Cosenza. Jamu lupi???? - zazoomblog : Formazioni ufficiali Ternana-Cosenza Serie B 2022-2023 - #Formazioni #ufficiali -

DIRETTA: ECCO L'ARBITRO La diretta divedrà come primo arbitro Luca Zifferli con come guardalinee Pasquale Capaldo e Andrea Niedda. Il quarto uomo sarà Filippo Giaccaglia con ...... 4GIORNATA Ore 14:30 Ascoli Cittadella Ore 14:00 Bari Spal Ore 14:00 Brescia Perugia Ore 14:00 Frosinone Como Ore 14:00 Reggina Palermo Ore 14:00Ore 14:00 Venezia Benevento Ore 16:15 ...Arbitro: Massa di Imperia. COMO - Quarta giornata di serie B, la prima dopo la fine del mercato. Il Como affronta alle 14 il Frosinone e cerca la prima vittoria in campionato. Il mercato ha regalato s ...Ternana Unicusano - Cosenza Serie B 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...