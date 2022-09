leggoit : #Taiwan, proposta choc del magnate: «Investo 33 milioni per addestrare i civili a combattere contro la #Cina» - DifesaAres : L'Amministrazione Biden ha presentato al Congresso per l'approvazione la proposta di un pacchetto d......[prosegue… -

ilmattino.it

LaRobert Tsao è un magnate in pensione, che ha dichiarato di voler mettere a disposizione ... Un numero enorme, considerato cheha in tutto 88mila soldati di terra in servizio attivo ......fa il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha aperto sul quella che è da sempre ladel premier ...un colpo più realistico e concreto dopo operazioni arrischiate e mediatiche come il viaggio a... Taiwan, proposta choc del magnate: «Investo 33 milioni per addestrare i civili a combattere contro la Cina» La tensione tra Cina e Taiwan resta altissima. Le esercitazioni militari di Pechino, a pochi chilometri dalla costa taiwanese, potrebbero non restare solo ...AGI - Robert Tsao, magnate dei semiconduttori di Taiwan e fondatore della United Microchips Corporation, ha promesso un miliardo di dollari di Taiwan (32,7 milioni di euro) per l'addestramento di una ...