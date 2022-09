Sport e Salute: prosegue il Road Show il 5 settembre a Catania con Gibilisco (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Lo Sport porta a porta, da Nord a Sud, nelle piazze e nelle città. prosegue il Road Show 2022 di Sport e Salute S.p.A., evento itinerante che sta toccando numerosi comuni italiani, sedi dei Villaggi dello Sport, allestiti in ogni tappa e aperti gratuitamente a tutti i cittadini. Lunedì 5 settembre a Catania, presso Piazza dell'Università, famiglie, ragazzi e adulti avranno la possibilità di praticare diverse discipline insieme ad una leggenda dello Sport italiano, come Giuseppe Gibilisco, campione mondiale del salto con l'asta a Saint-Denis nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004. Insomma, una giornata di festa e di Sport all'insegna dell'inclusione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Loporta a porta, da Nord a Sud, nelle piazze e nelle città.il2022 diS.p.A., evento itinerante che sta toccando numerosi comuni italiani, sedi dei Villaggi dello, allestiti in ogni tappa e aperti gratuitamente a tutti i cittadini. Lunedì 5, presso Piazza dell'Università, famiglie, ragazzi e adulti avranno la possibilità di praticare diverse discipline insieme ad una leggenda delloitaliano, come Giuseppe, campione mondiale del salto con l'asta a Saint-Denis nel 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004. Insomma, una giornata di festa e diall'insegna dell'inclusione, ...

