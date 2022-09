Spalletti prenda atto che ha un Napoli forte. Ci vuole coraggio a dire che i nuovi siano “meno” dei vecchi (Di sabato 3 settembre 2022) In fondo non sono tanto male i nuovi del Napoli, quelli che – per dirla alla Spalletti – sono arrivati quest’anno. Ieri in una conferenza stampa da dimenticare aveva detto che avrebbe potuto fare lo schemino per ricordare chi se n’è andato e chi è venuto. Stasera, dopo una vittoria convincente ed entusiasmante in rimonta in casa della Lazio, può dire che ha pronunciato quelle parole per scuotere la squadra. Noi non gli crederemmo ma andrebbe bene. Perché il carattere e la tecnica sono come il manzoniano coraggio: o ce l’ha o non ce l’hai. E questo Napoli stasera ha saputo reagire a un inizio horror: gol subito dopo appena quattro minuti. E dopo venti minuti a guardarsi in faccia per capire cosa stesse accadendo, il Napoli è progressivamente diventato padrone del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) In fondo non sono tanto male idel, quelli che – per dirla alla– sono arrivati quest’anno. Ieri in una conferenza stampa da dimenticare aveva detto che avrebbe potuto fare lo schemino per ricordare chi se n’è andato e chi è venuto. Stasera, dopo una vittoria convincente ed entusiasmante in rimonta in casa della Lazio, puòche ha pronunciato quelle parole per scuotere la squadra. Noi non gli crederemmo ma andrebbe bene. Perché il carattere e la tecnica sono come il manzoniano: o ce l’ha o non ce l’hai. E questostasera ha saputo reagire a un inizio horror: gol subito dopo appena quattro minuti. E dopo venti minuti a guardarsi in faccia per capire cosa stesse accadendo, ilè progressivamente diventato padrone del ...

