(Di sabato 3 settembre 2022) La piùdell’era? Abbiamo giocatodi grande livello,l’abbiamo giocata. Contro un allenatore com Sarri. Il primo quarto d’ora abbiamo sofferto, abbiamo pesogol. Ribaltare quelladiventa una scorciatoia per acchiappare quelle cose di cui parlavamo ieri, per fare una crescita verticale, ancora più veloce. A volte ci perdiamo in banalità, pigri, altre volte cazzuti, forti, pensanti, reattivi, teste forti. Bisogna ancora fare passettini avanti e sapere che devi fare sempre così. Non una volta e poi… Devi farlo domani. Quelli che si allenano domani devono produrre la stessa qualità di quelli che hanno giocato. Verso il Liverpool Diventa un biglietto d’attesa di questi tre ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Domani incontreremo una squadra che ha il nostro valore, vedremo chi sarà più bravo nei 90’” ??… - realvarriale : Superlativa prova di @sscnapoli che in rimonta supera all'Olimpico @OfficialSSLazio.Gara di grande qualità e person… - sscnapoli : ?? #Spalletti “In questo calcio moderno possiamo correre qualche rischio. Dalla mia squadra mi aspetto un atteggiame… - pasqualinipatri : Lazio-Napoli, Spalletti: “Abbiamo vinto contro una squadra di spessore” - napolista : Spalletti: «La squadra ha mostrato personalità. La partita più bella del mio Napoli? Anche l’anno scorso» «Dobbiam… -

"Siamo sulla strada giusta - commenta- laè in condizione ma a volte ci perdiamo in alcune banalità. Siamo sempre stati corti, costruendo con qualità. Ma alcuni palloni non ...LAZIO (4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, ... Migliore comunque di molti suoi compagni di. Immobile 5: Poche occasioni oggi per Immobile, ...Lazio-Napoli 1-2: gli azzurri rispondono alla reti di Zaccagni con i gol di Kim e Kvaratskhelia. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.Padroni di casa subito avanti con Zaccagni, ma gli azzurri la ribaltano con Kim e super Kvara. Milan raggiunto in testa alla classifica Il Napoli sbanca l'Olimpico e si riprende, almeno per una notte, ...