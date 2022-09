Spalletti ed i rimpianti del passato: “Li avete visti quelli che sono andati via?” (Di sabato 3 settembre 2022) Luciano Spalletti rimpiange i giocatori andati via, non lo dice apertamente ma prima di Lazio-Napoli fa un riferimento a Koulibaly, Insigne e Ospina. I nomi non sono stati fatti, ma Spalletti in conferenza stampa fa ancora una volta riferimento al Napoli che è stato, quello della scorsa stagione che per un buon periodo di tempo si è giocato lo scudetto. Il tecnico avrebbe voluto a tutti i costi tenere Koulibaly ed Ospina ed invece non è stato possibile, ma sono andati via anche Insigne e Mertens, altri due senatori in campo e nello spogliatoio. Il tecnico li rimpiange e fa continui riferimento con la squadra attuale. “Se non vinci, hai fallito. Non lo so se vinco. O vinci o hai fallito. Li avete presi in visione i calciatori ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Lucianorimpiange i giocatori, non lo dice apertamente ma prima di Lazio-Napoli fa un riferimento a Koulibaly, Insigne e Ospina. I nomi nonstati fatti, main conferenza stampa fa ancora una volta riferimento al Napoli che è stato, quello della scorsa stagione che per un buon periodo di tempo si è giocato lo scudetto. Il tecnico avrebbe voluto a tutti i costi tenere Koulibaly ed Ospina ed invece non è stato possibile, maanche Insigne e Mertens, altri due senatori in campo e nello spogliatoio. Il tecnico li rimpiange e fa continui riferimento con la squadra attuale. “Se non vinci, hai fallito. Non lo so se vinco. O vinci o hai fallito. Lipresi in visione i calciatori ...

infoitinterno : Spalletti ed i rimpianti del passato: “Li avete visti quelli che sono andati via?” - napolipiucom : Spalletti ed i rimpianti del passato: 'Li avete visti quelli che sono andati via?' #CalcioNapoli #lazionapoli… - tomoeda1996 : RT @Spazio_Napoli: Ancora una volta in casa, ancora una volta contro una cosiddetta piccola. Si ricomincia con la fiera dei punti infranti… - FERRARAPASQUAL2 : RT @Spazio_Napoli: Ancora una volta in casa, ancora una volta contro una cosiddetta piccola. Si ricomincia con la fiera dei punti infranti… - Spazio_Napoli : Ancora una volta in casa, ancora una volta contro una cosiddetta piccola. Si ricomincia con la fiera dei punti inf… -