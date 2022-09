Spaccio di droga in valle Vitulanese | il Riesame dà ragione alla difesa | Forgione torna libero

Borderline_24 : #Bitonto, alla guida senza patente con #Droga pronta ad essere venduta: tre arresti - rep_roma : Guidonia, l'ombra della spaccio dietro l'agguato al Green bar: arrestata per droga una delle vittime [aggiornamento… - Rolfi39 : RT @TgrRaiTrentino: Vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Valsugana: sei denunce. - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Valsugana: sei denunce. - TheHunter_68 : RT @TgrRaiTrentino: Vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Valsugana: sei denunce. -

ilgazzettino.it

C'è l'ombra delladietro l'agguato a colpi di pistola che si è consumato nella serata di martedì scorso al Green bar di via delle Genziane a Guidonia. Era l'ora dell'aperitivo quando un uomo a bordo di un'auto si ...TRENTO . Hanno trovato anche una pistola, i carabinieri, nelle perquisizioni scattate in seguito ai sospetti su alcune persone ritenute spacciatori diin Alta Valsugana, prevalentemente a Pergine. Le attività illecite avvenivano anche in pieno giorno: lo scenario era spesso quello dei giardini pubblici, ma si spacciava anche in altri punti, ... Spaccio di droga in provincia di Pordenone, sette anni di carcere a Il Bestia Un 22enne trapanese è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo. Aveva con sé hashish e una mazza da baseball.I carabinieri della compagnia di Tivoli in casa di una due vittime, un 38enne del posto, hanno trovato e sequestrato un etto di cocaina. Per risalire ...