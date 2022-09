Sono 9 milioni gli italiani a rischio povertà energetica Dati allarmanti da Cgia

(Di sabato 3 settembre 2022)circa 4le famiglie italiane a: si trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9di persone. È quanto emerge dall’elaborazione realizzata dall’Ufficio studisugli ultimidisponibili del Rapporto Oipe 20201., anche perché sicuramente sottodimensionati, poichéstati stimati ben prima dello shock energetico scoppiato nel nostro Paese a partire dalla seconda metà del 2021. Secondo l’elaborazione degli artigiani veneti, si stimano in condizioni dii nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento ...

ale_dibattista : Secondo una serie di stime la popolazione italiana nei prossimi 50 anni diminuirà di 14 milioni. Gli italiani sono… - Mov5Stelle : Cosa abbiamo fatto per i lavoratori durante la pandemia? ?? SALVATI 330.000 POSTI DI LAVORO Nei mesi più duri dell… - myrtamerlino : Sbarcano tutti su #tiktok per parlare ai giovani, e poi dimenticano che ci sono quasi 5 milioni di #fuorisede che r… - Giovannada46 : RT @AMTomarchio: I grillini dando il #redditodicittadinanza a 5 milioni di italiani si sono comprati 5 milioni di voti che sono circa il 10… - andreabigRN : RT @realwarriale2: Pagellone #Calciomercato: @Inter 9: gli arrivi di #Dybala e #Bremer puntellano la rosa @acmilan 8: #DeKetelaere e #Origi… -

... lui che ha respirato la grandeur dei Bleus in trionfo sugli Champs - Élysées,già un punto ... Ma la gente non gli perdonava quell'ingaggio di 12netti, neanche l'avesse estorto lui agli ...... dove il commercio bilaterale vale 200di dollari all'anno. Russia, banche perdono oltre 25 ... Entrambi gli Stati, ovvero Russia e Afghanistan,soggetti a restrizioni da parte della maggior ...Sono almeno 9 milioni gli italiani a rischio povertà energetica. Lo sostiene la Cgia di Mestre sugli ultimi dati disponibili del Rapporto Oipe 2021. Dati allarmanti, - per la Cgia - ...Anche l'ultimo mercato ha regalato trattative che sembravano definite ma che alla fine non sono andate in porto. Cr7 è rimasto al Manchester ...