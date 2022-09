(Di sabato 3 settembre 2022) Tra una settimana scatta il divieto di pubblicazione dei, che per legge devono essere silenziati quindici giorni prima del voto. E le ultime rilevazioni mostrano che non solo nelle retrovie,...

Profilo3Marco : RT @Gazzettino: Sondaggi, salgono M5s e Terzo Polo: Fratelli d'Italia davanti al Pd - Gazzettino : Sondaggi, salgono M5s e Terzo Polo: Fratelli d'Italia davanti al Pd - lacittanews : Tra una settimana scatta il divieto di pubblicazione dei sondaggi, che per legge devono essere silenziati quindici… - bettadigiulio : RT @ilmessaggeroit: Sondaggi, salgono M5s e Terzo Polo: Fratelli d'Italia davanti al Pd - ilmessaggeroit : Sondaggi, salgono M5s e Terzo Polo: Fratelli d'Italia davanti al Pd -

ilmessaggero.it

Palazzo Chigi Pronta a fare del mio meglio' Che il M5S sia in crescita lo certifica anche la supermedia di YouTrend che è, appunto, una media ponderata dei varinazionali. In questo caso, ...La Svp, scossa negli ultimi mesi da conflitti interni, crolla nei: se si votasse domenica solo più il 37% degli altoatesini voterebbe il partito di raccolta ...i Freiheitlichen cheall'... Sondaggi, salgono M5s e Terzo Polo: Fratelli d'Italia davanti al Pd Ultime notizie, ultim'ora oggi: Giorgia Meloni è avanti nei sondaggi in vista delle elezioni del 25 settembre. Nel foggiano ucciso un 20enne ...Tra una settimana scatta il divieto di pubblicazione dei sondaggi, che per legge devono essere silenziati quindici giorni prima del voto. E le ultime rilevazioni mostrano che non solo nelle retrovie,.