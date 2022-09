Sondaggi, Fratelli d’Italia straccia la Lega anche al Nord e conquista Veneto, Lombardia e Piemonte (Di sabato 3 settembre 2022) Se c’è un dato che emerge chiaro dai Sondaggi realizzati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è il primato di Fratelli d’Italia, tallonato costantemente (e a volte superato) dal Partito Democratico. L’altra evidenza, allo stesso modo lampante, è la brusca frenata della Lega, con il progressivo affermarsi della leadership di Giorgia Meloni su quella di Matteo Salvini. Se non fosse abbastanza, lo smacco per il Carroccio si fa ancora più grave se si osservano le cifre di YouTrend riportate oggi su Il Fatto Quotidiano, che sottolineano come anche le roccaforti leghiste al Nord siano state ormai conquistate dai meloniani. Fratelli d’Italia conquista i fortini della Lega al ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Se c’è un dato che emerge chiaro dairealizzati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è il primato di, tallonato costantemente (e a volte superato) dal Partito Democratico. L’altra evidenza, allo stesso modo lampante, è la brusca frenata della, con il progressivo affermarsi della leadership di Giorgia Meloni su quella di Matteo Salvini. Se non fosse abbastanza, lo smacco per il Carroccio si fa ancora più grave se si osservano le cifre di YouTrend riportate oggi su Il Fatto Quotidiano, che sottolineano comele roccaforti leghiste alsiano state ormaite dai meloniani.i fortini dellaal ...

