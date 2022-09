Soleil Sorge, cambio di look: addio capelli lunghi, ecco come si è mostrata (Di sabato 3 settembre 2022) C’è aria di cambiamenti per Soleil Sorge. L’influencer ha infatti deciso di rivoluzionare il proprio look: avete visto com’è diventata? L’ex vippona della sesta edizione del GF Vip ha condiviso un video nel quale ha mostrato il suo restyling: ecco il risultato finale. Gli scorsi mesi hanno visto come protagonista indiscussa Soleil Sorge. La bionda influencer, infatti, si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 settembre 2022) C’è aria di cambiamenti per. L’influencer ha infatti deciso di rivoluzionare il proprio: avete visto com’è diventata? L’ex vippona della sesta edizione del GF Vip ha condiviso un video nel quale ha mostrato il suo restyling:il risultato finale. Gli scorsi mesi hanno vistoprotagonista indiscussa. La bionda influencer, infatti, si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Cristin17573303 : RT @anna_travaglio: Soleil sto guardando.. Non vedo l'ora di vederti.... ??.. Il presentatore ha detto * ci sarà soleil sorge come madrina e… - anna_travaglio : Soleil sto guardando.. Non vedo l'ora di vederti.... ??.. Il presentatore ha detto * ci sarà soleil sorge come madri… - FedericaRazzino : @blogtivvu a malincuore dico Egoman che ha creato il teatrino e grazie a lui si è parlato in ogni puntata di soleil… - FedericaRazzino : a malincuore dico Egoman che ha creato il teatrino e grazie a lui si è parlato in ogni puntata di soleil altrimenti… - 3Mastri : RT @sunstateofmind_: Soleil Anastasia Sorge dopo una certa Jessica. Peccato che la prima ha retto un programma 6 mesi,ne ha fatti e la vedr… -