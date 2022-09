Skam Italia, uno dei protagonisti della serie racconta il suo provino: “In quello stesso giorno avevo l’esame di maturità, non avevo studiato le battute ” (Di sabato 3 settembre 2022) È disponibile ormai da alcuni giorni in esclusiva su Netflix la quinta stagione di Skam Italia, che vede questa volta al centro delle vicende il personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame. La tematica scelta per questa quinta stagione è stato il micropene, condizione che Elia si trova a vivere e che gli provoca non poche difficoltà nelle sue relazioni con le ragazze e nel confronto con gli amici di sempre, anche loro all’oscuro di tutto. Proprio la tematica affrontata ha sollevato grandi polemiche sul web, in quanto considerata poco importante e non degna di nota. Polemiche alle quali Pietro Turano – Filippo nella serie – ha scelto di ribattere duramente, invitando tutti sui social a non eleggersi paladini e paladine dei diritti se poi non si è in grado di comprendere il disagio che può provare un ragazzo come Elia, ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 settembre 2022) È disponibile ormai da alcuni giorni in esclusiva su Netflix la quinta stagione di, che vede questa volta al centro delle vicende il personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame. La tematica scelta per questa quinta stagione è stato il micropene, condizione che Elia si trova a vivere e che gli provoca non poche difficoltà nelle sue relazioni con le ragazze e nel confronto con gli amici di sempre, anche loro all’oscuro di tutto. Proprio la tematica affrontata ha sollevato grandi polemiche sul web, in quanto considerata poco importante e non degna di nota. Polemiche alle quali Pietro Turano – Filippo nella– ha scelto di ribattere duramente, invitando tutti sui social a non eleggersi paladini e paladine dei diritti se poi non si è in grado di comprendere il disagio che può provare un ragazzo come Elia, ...

NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - tittii__ : RT @ladyalexisx: #skamitalia #skamitalia5 Questa scena mi fa piangere tutte le lacrime che ho in corpo. I Contrabbandieri la cosa più bell… - luIuriant : ieri sono stata fino alle tre di notte a rewatchare la seconda stagione di skam Italia che non rivedevo da almeno t… -