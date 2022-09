Sinner-Nakashima oggi, orario US Open 2022: programma 3 settembre, canale tv, streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi, sabato 3 settembre, nella sessione serale del Louis Armstrong Stadium, Jannik Sinner si giocherà l’accesso agli ottavi di finale degli US Open 2022. L’altoatesino dovrà affrontare il padrone di casa Brandon Nakashima in una sfida tra due esponenti della nuova generazione tennistica. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Nakashima (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) Sinner, dopo aver sconfitto il tedesco Daniel Altmaier e Christopher Eubanks, ha sulla sua strada l’attuale n.69 del mondo, capace di battere nel turno precedente la testa di serie n.17 Grigor Dimitrov in maniera chiara. Servirà una prestazione di alto profilo di Jannik che, fino a questo momento, non ha convinto. Il classe 2001 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022), sabato 3, nella sessione serale del Louis Armstrong Stadium, Janniksi giocherà l’accesso agli ottavi di finale degli US. L’altoatesino dovrà affrontare il padrone di casa Brandonin una sfida tra due esponenti della nuova generazione tennistica. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA (4° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE), dopo aver sconfitto il tedesco Daniel Altmaier e Christopher Eubanks, ha sulla sua strada l’attuale n.69 del mondo, capace di battere nel turno precedente la testa di serie n.17 Grigor Dimitrov in maniera chiara. Servirà una prestazione di alto profilo di Jannik che, fino a questo momento, non ha convinto. Il classe 2001 ...

manamoli95 : RT @GeorgeSpalluto: Sabato notte con Sinner&Musetti. Sinner gioca come ultimo sull'Armstrong con Nakashima (verso le 3). Musetti vs Ivashka… - apeindiana : RT @lorenzofares: Oggi agli #USOpen con gli italiani si fa tardi #Sinner ???? e Nakashima ???? chiuderanno il programma sull' Armstrong, verso… - sportli26181512 : Us Open, il programma delle partite di oggi: in campo Sinner e Musetti: Sfida a distanza per l'altoatesino e il car… - lorenzofares : Oggi agli #USOpen con gli italiani si fa tardi #Sinner ???? e Nakashima ???? chiuderanno il programma sull' Armstrong,… - zazoomblog : Sinner-Nakashima in tv stanotte: orario canale e diretta streaming Us Open 2022 - #Sinner-Nakashima #stanotte:… -