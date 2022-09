“Siccità”, dal 29 settembre il nuovo film di Paolo Virzì (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA – “Siccità”, il nuovo film di Paolo Virzì, viene presentato in questi giorni fuori concorso alla 79esima Mostra d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia e arriverà poi in tutte le sale cinematografiche italiane il prossimo 29 settembre. Il cast annovera Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso “Per niente al mondo”, l’opera seconda di Ciro D’Emilio ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA – “”, ildi, viene presentato in questi giorni fuori concorso alla 79esima Mostra d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia e arriverà poi in tutte le sale cinematografiche italiane il prossimo 29. Il cast annovera Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso “Per niente al mondo”, l’opera seconda di Ciro D’Emilio ...

