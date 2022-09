“Siamo disperati”. La terribile notizia arriva a casa, una morte atroce: Girolamo aveva 31 anni (Di sabato 3 settembre 2022) Infortunio mortale sul luogo di lavoro. Un uomo di 31 anni è stato schiacciato da una piastra di 50 quintali: si chiamava Girolamo Tartaglione. Lavorava alla Eural Gnutti di Pontevico, fonderia dove si è consumata la tragedia. aveva firmato un contratto a tempo indeterminato. Sono stati i suoi colleghi a lanciare l’allarme. Sul posto si sono precipitati due ambulanze, l’auto medica e i vigili del fuoco, per tentare di liberare l’uomo dallo stampo che stava spostando e sotto il quale è rimasto schiacciato. Tuttavia per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Sono al vaglio dei carabinieri di Pontevico sia la dinamica che le cause dell’incidente mortale sul lavoro che è costato la vita a Girolamo Tartaglione. Gli inquirenti sono intervenuti per rilievi e gli accertamenti del caso insieme ai tecnici dello Psal, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Infortunio mortale sul luogo di lavoro. Un uomo di 31è stato schiacciato da una piastra di 50 quintali: si chiamavaTartaglione. Lavorava alla Eural Gnutti di Pontevico, fonderia dove si è consumata la tragedia.firmato un contratto a tempo indeterminato. Sono stati i suoi colleghi a lanciare l’allarme. Sul posto si sono precipitati due ambulanze, l’auto medica e i vigili del fuoco, per tentare di liberare l’uomo dallo stampo che stava spostando e sotto il quale è rimasto schiacciato. Tuttavia per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Sono al vaglio dei carabinieri di Pontevico sia la dinamica che le cause dell’incidente mortale sul lavoro che è costato la vita aTartaglione. Gli inquirenti sono intervenuti per rilievi e gli accertamenti del caso insieme ai tecnici dello Psal, il ...

Genovef73834035 : RT @LukeDuke1268: I trend demografici sono lenti ma matematicamente inesorabili Noi Italiani ora siamo sulla strada dell'estinzione La s… - etherea_etherea : RT @LukeDuke1268: I trend demografici sono lenti ma matematicamente inesorabili Noi Italiani ora siamo sulla strada dell'estinzione La s… - ChiaraVago1 : @proteina0 In Italia ragazze non proprio di ricca famiglia sono disperate perché non trovano posto per rifarsi il… - Alberto93383706 : RT @LukeDuke1268: I trend demografici sono lenti ma matematicamente inesorabili Noi Italiani ora siamo sulla strada dell'estinzione La s… - warburg100 : Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 9 perseguitati, ma n… -