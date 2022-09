Si può cuocere la pasta a fuoco spento, parola del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi: ecco la sua ricetta per risparmiare sul gas (Di sabato 3 settembre 2022) In mezzo alla bufera di crisi energetica, bollette in aumento e previsioni da “autunno caldo”, arriva l’endorsement del premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, ad uno degli stratagemmi culinari che tiene banco da mesi: la cottura passiva della pasta. “È la terza volta che provo e devo dire funziona!”, ha scritto su Facebook il docente Università La Sapienza di Roma, dov’è anche Direttore del centro Statistical Mechanics and Complexity, con tanto di foto della pentola sul fuoco. Ma come si può cuocere la pasta a fuoco spento? È facilissimo, come spiega Parisi. “Dopo aver portato l’acqua ad ebollizione buttate la pasta e aspettate 2 minuti… poi si può tranquillamente spegnere il gas, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) In mezzo alla bufera di crisi energetica, bollette in aumento e previsioni da “autunno caldo”, arriva l’endorsement del premioper la, ad uno degli stratagemmi culinari che tiene banco da mesi: la cottura passiva della. “È la terza volta che provo e devo dire funziona!”, ha scritto su Facebook il docente Università La Sapienza di Roma, dov’è anche Direttore del centro Statistical Mechanics and Complexity, con tanto di foto della pentola sul. Ma come si puòla? È facilissimo, come spiega. “Dopo aver portato l’acqua ad ebollizione buttate lae aspettate 2 minuti… poi si può tranquillamente spegnere il gas, ...

andreaballarati : @DavidPuente @DarioBressanini Si può anche cuocere a freddo se è per quello. - Spalmapate : Potremmo dare x assodato che si può cuocere la pasta senza tenere il fornello acceso e poi ognuno fa quel cazzo che… - Scazzaturo : @GandalfGrigioOf Bolle a 100 gradi. Non è necessario che l'acqua sia a 100 gradi per cuocere la pasta. In 10 minuti… - BCR1970 : @giusmo1 @repubblica @violagiannoli Per cui dopo la doccia una volta l'anno, no al condizionatore, no i termosifoni… - zazoomblog : Cuocere la pasta a fuoco spento si può parola di Giorgio Parisi: il consiglio del premio Nobel per risparmiare sul… -

Non solo come concime si può riciclare la farina scaduta ma in altri 5 modi ...siamo amanti dei lavoretti creativi e del fai da te sarà utile sapere che la farina può diventare un'economica colla. Dovremo mescolare uguali quantità di colla e farina in un pentolino e far cuocere ... Pesto di basilico ma non solo ...come si faceva I ricettari ottocenteschi spiegavano come conservare il basilico sottolio ma si può ... unendovi prima qualche cucchiajata d'acqua bollente, di quella in cui si sarà fatta cuocere la ... Tag24 ...siamo amanti dei lavoretti creativi e del fai da te sarà utile sapere che la farinadiventare un'economica colla. Dovremo mescolare uguali quantità di colla e farina in un pentolino e far......come si faceva I ricettari ottocenteschi spiegavano come conservare il basilico sottolio ma si... unendovi prima qualche cucchiajata d'acqua bollente, di quella in cui si sarà fattala ... Giorgio Parisi: ecco come cuocere la pasta a fuoco spento • TAG24