Settembre al Castello, teatro all’ombra del Maschio Angioino (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ un “palcoscenico” particolare e una versatile scena teatrale, il Maschio Angioino che, per il settimo anno, farà da sfondo alla rassegna Settembre al Castello per la direzione artistica di Annamaria Russo, organizzata da Il Pozzo e il Pendolo teatro di Napoli con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune, nell’ambito di Estate a Napoli 2022. Quattro serate da mercoledì 7 a mercoledì 28 Settembre. Sottolineano gli organizzatori: “Il destino, la sorte, il riscatto e il coraggio diverranno protagonisti di un viaggio al centro della vita e della morte”. “Il Maschio Angioino di Napoli – sottolinea Annamaria Russo – ha la decadenza solenne di un anfiteatro, ha secoli di storie incise nelle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ un “palcoscenico” particolare e una versatile scena teatrale, ilche, per il settimo anno, farà da sfondo alla rassegnaalper la direzione artistica di Annamaria Russo, organizzata da Il Pozzo e il Pendolodi Napoli con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune, nell’ambito di Estate a Napoli 2022. Quattro serate da mercoledì 7 a mercoledì 28. Sottolineano gli organizzatori: “Il destino, la sorte, il riscatto e il coraggio diverranno protagonisti di un viaggio al centro della vita e della morte”. “Ildi Napoli – sottolinea Annamaria Russo – ha la decadenza solenne di un anfi, ha secoli di storie incise nelle ...

_Carabinieri_ : 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto del… - _Carabinieri_ : Milano: il percorso tematico sulla vita del Generale, allestito tra via Dante e piazza Castello e visitabile da ogg… - DoriDallaRosa : RT @_Carabinieri_: Milano: il percorso tematico sulla vita del Generale, allestito tra via Dante e piazza Castello e visitabile da oggi al… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Milano: il percorso tematico sulla vita del Generale, allestito tra via Dante e piazza Castello e visitabile da oggi al… - Dami40016672 : RT @_Carabinieri_: 40° Anniversario dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: il 4 settembre, alle 18.45, concerto della Ba… -