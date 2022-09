Serie C 2022/2023, Girone A: Vicenza a valanga sulla Pro Sesto, finisce 6-1 (Di sabato 3 settembre 2022) Termina 6-1 la sfida tra Vicenza e Pro Sesto, valida per la prima giornata del Girone A di Serie C 2022/2023. Un match dominato dalla squadra veneta, tra le favorite di questo campionato dopo la retrocessione dalla B di pochi mesi fa. Un primo tempo in cui sono i padroni di casa a fare la partita, prevalentemente nella metà campo degli avversari. Ma a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti, a dire il vero con una punizione un po’ fortunata da parte di Bruschi, sulla quale non è irreprensibile l’estremo difensore Confente. Ma i veneti continuano ad andare all’attacco e al 40° trovano la rete del pareggio con un pregevole sinistro dal limite dell’area di Ferrari. Nella seconda frazione vengono confermate le sensazioni dei primi 45? e finalmente il ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Termina 6-1 la sfida trae Pro, valida per la prima giornata delA di. Un match dominato dalla squadra veneta, tra le favorite di questo campionato dopo la retrocessione dalla B di pochi mesi fa. Un primo tempo in cui sono i padroni di casa a fare la partita, prevalentemente nella metà campo degli avversari. Ma a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti, a dire il vero con una punizione un po’ fortunata da parte di Bruschi,quale non è irreprensibile l’estremo difensore Confente. Ma i veneti continuano ad andare all’attacco e al 40° trovano la rete del pareggio con un pregevole sinistro dal limite dell’area di Ferrari. Nella seconda frazione vengono confermate le sensazioni dei primi 45? e finalmente il ...

