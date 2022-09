Serie B, quarta giornata di campionato: programma e diretta tv (Di sabato 3 settembre 2022) Torna la Serie B e torna con una vittoria del Cagliari di misura sul Modena che porta i sardi al primo posto in classifica in attesa delle altre 9 gare. A guidare la classifica ancora Ascoli e Genoa a 7, che a differenza del Cagliari hanno una gara in meno, mentre inseguono tutte le altre. Il Sudtirol è l’unica squadra in fondo al gruppo a zero punti, mentre Pisa e Perugia portano a casa solo un pareggio. Rischia di finire in zona playout il Modena dopo la sconfitta di ieri. Gara di ieri che i sardi sbloccano al 28esimo minuto grazie al redivivo Marko Rog, tornato dopo la rottura del crociato che lo ha tenuto fuori gioco per mesi. Il Cagliari ha poi gestito il risultato, cercando saltuariamente la via del gol, senza trovarla, ma non rischiando mai di essere raggiunto. A fine gara sarà fermo ad uno il numero di tiri nello specchio della porta gli emiliani. Si parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Torna laB e torna con una vittoria del Cagliari di misura sul Modena che porta i sardi al primo posto in classifica in attesa delle altre 9 gare. A guidare la classifica ancora Ascoli e Genoa a 7, che a differenza del Cagliari hanno una gara in meno, mentre inseguono tutte le altre. Il Sudtirol è l’unica squadra in fondo al gruppo a zero punti, mentre Pisa e Perugia portano a casa solo un pareggio. Rischia di finire in zona playout il Modena dopo la sconfitta di ieri. Gara di ieri che i sardi sbloccano al 28esimo minuto grazie al redivivo Marko Rog, tornato dopo la rottura del crociato che lo ha tenuto fuori gioco per mesi. Il Cagliari ha poi gestito il risultato, cercando saltuariamente la via del gol, senza trovarla, ma non rischiando mai di essere raggiunto. A fine gara sarà fermo ad uno il numero di tiri nello specchio della porta gli emiliani. Si parte ...

IL_Diga : Peggior serie TV Marvel finora: She-Hulk. Alla terza volta nel giro di 15 minuti quando bucava la 'quarta parete' i… - sportli26181512 : Ahi, Cabral! Arthur e altri 4 flop della quarta giornata di Serie A: Fantacampionato, i 5 giocatori flop della quar… - CosenzaOfficial : ???? TERNANA vs COSENZA ?? Gara valevole per la quarta giornata di Serie BKT 2022/2023 ?? Stadio 'Libero Liberati' ??… - curly_sam03 : Ci speravo dall'esatto momento in cui ho finito la quarta stagione, e l'ho divorata, tratta tematiche che nessunalt… - giorgiaa_quarta : RT @non6comevorrei: prima chiavata etero col migliore amico è tipo da serie tv se finisco x innamorarmi -