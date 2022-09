Serie A: Paredes arriva allo Juventus Stadium, saluta Pogba e canta il gran gol di Vlahovic… in 30 secondi! (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-01 10:52:05 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Leandro Paredes Non ha ancora esordito con la Juventus a Torino ma può già essere considerato un talismano allo stadio ‘bianconero’ dopo la sua apparizione stellare nel box VIP per i giocatori… a soli 30 secondi dal gol strepitoso di Vlahovic al 9? di la partita contro lo Spezia. L’argentino lo era confermato ufficialmente come nuovo giocatore della ‘Vecchia Signora’ nel pomeriggio di mercoledì scorso e poche ore dopo si è recato allo Juventus Stadium per assistere al duello di campionato dei suoi nuovi compagni di squadra. La Juve vince grazie al secondo gol su punizione di Vlahovic e al gol di Milik Lo stavo aspettando nel ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-01 10:52:05 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: LeandroNon ha ancora esordito con laa Torino ma può già essere considerato un talismanostadio ‘bianconero’ dopo la sua apparizione stellare nel box VIP per i giocatori… a soli 30 secondi dal gol strepitoso di Vlahovic al 9? di la partita contro lo Spezia. L’argentino lo era confermato ufficialmente come nuovo giocatore della ‘Vecchia Signora’ nel pomeriggio di mercoledì scorso e poche ore dopo si è recatoper assistere al duello di campionato dei suoi nuovi compagni di squadra. La Juve vince grazie al secondo gol su punizione di Vlahovic e al gol di Milik Lo stavo aspettando nel ...

tuttosport : #Allegri promuove il mercato della #Juve: '#Paredes cambia il valore del centrocampo' - tancredipalmeri : Paredes rischia di percepire alla Juventus lo stipendio più alto di tutta la Serie A. Vediamo, stanno limando gli ultimi dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #PSG, l'annuncio di #Galtier: '#Paredes ha raggiunto un accordo con la #Juventus' - mircojuve94 : La prima di una lunga serie #Paredes#FinoAllaFine #FiorentinaJuve - sportli26181512 : Juve, in regia tocca subito a Paredes: L’argentino in campo dal primo minuto, in difesa torna a disposizione Bonucc… -