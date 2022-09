Serie A, il caso Mihajlovic - Bologna, le bestie social, Dybala, Leao e i miracoli di Marotta e Ausilio (Di sabato 3 settembre 2022) Prima di salutare la partenza della maratona "senza respiro" , permettetemi di affrontare un tema che mi tocca il cuore, il caso Bologna - Mihajlovic , ovvero ciò che sta accadendo alla squadra della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Prima di salutare la partenza della maratona "senza respiro" , permettetemi di affrontare un tema che mi tocca il cuore, il, ovvero ciò che sta accadendo alla squadra della ...

CB_Ignoranza : Il 27 agosto 1995 questo signore indossava la maglia dell'Inter per la prima volta in Serie A. 27 anni col nerazzur… - Pier8322 : @_Arimoon88 Le cose Serie iniziano per caso... Per gioco - Oytis84 : @martinoloiacono Della serie “ma guarda passavo per caso e mi c’hanno infilato. Ma niente di serio” - giulslovesohmn : @12ptls prima lo usavo per commentare le serie, in questi ultimi mesi non sto avendo tempo per vederle (per caso ie… - cavallotesta : @CieloGore104 Farlo per ogni cosa (male per giunta) vuol dire essere pigri per me. È come Zack Snyder che a ogni sc… -