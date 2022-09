Serena Williams, regina come mai nessun’altra: le lotte sociali dell’icona americana (Di sabato 3 settembre 2022) “Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mamma mia quanto amo il tennis, ma ora il conto alla rovescia è iniziato”. Con queste parole, il 9 agosto, Serena Williams ha annunciato il suo ritiro dal tennis al termine degli US Open, proprio a Flushing Meadows, proprio a New York, nella città che nel 1999 la vide alzare al cielo il primo dei suoi 23 titoli Slam. Ad un solo successo dal record sempre rincorso di Margaret Court, si chiude la carriera di quella che è stata forse la più grande tennista di tutti i tempi. Perché Serena è stata per questo sport molto più dei titoli che ha conquistato. LE ORIGINI Nata il 26 settembre del 1981 a Saginaw, Michigan, (un anno dopo la nascita di sua sorella Venus), da papà Richard e ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mamma mia quanto amo il tennis, ma ora il conto alla rovescia è iniziato”. Con queste parole, il 9 agosto,ha annunciato il suo ritiro dal tennis al termine degli US Open, proprio a Flushing Meadows, proprio a New York, nella città che nel 1999 la vide alzare al cielo il primo dei suoi 23 titoli Slam. Ad un solo successo dal record sempre rincorso di Margaret Court, si chiude la carriera di quella che è stata forse la più grande tennista di tutti i tempi. Perchéè stata per questo sport molto più dei titoli che ha conquistato. LE ORIGINI Nata il 26 settembre del 1981 a Saginaw, Michigan, (un anno dopo la nascita di sua sorella Venus), da papà Richard e ...

ilpost : Chi è stata Serena Williams - repubblica : Serena Williams, ko nell'ultimo match della carriera: errori e lacrime. Il primo 'grazie' e' per papa' Richard - Corriere : US Open, Serena Williams cade al terzo round del suo (forse) ultimo torneo - GiuseppeLepera5 : Serena Williams non è stata solo una tennista. Serena Williams è il tennis. Peccato non aver battuto quel record ch… - Eurosport_IT : L'ultimo punto di Serena Williams ?? La Tomljanovic chiude così l'incontro #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen |… -