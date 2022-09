“Senza decenza”. Il complottista di sinistra la spara grossa, Crosetto lo bastona (Di sabato 3 settembre 2022) Simone Alliva fa arrabbiare Guido Crosetto. “Sono passate quasi 24 ore e non c'è traccia del presunto attivista Lgbt sul palco di Meloni. Chi è? Neanche un'intervista? Curioso” scrive il giornalista di gay.it sul proprio account Twitter in riferimento all'invasione di palco di Marco Marras, denunciato dalla Digos per la sua protesta nei confronti della leader di Fratelli d'Italia andata in scena a Cagliari. Alliva rincara poi la dose una volta che Marras è venuto allo scoperto con un post su Instagram, smentendo di fatto un presunto complotto ordito da Meloni come veniva paventato sui social: “‘Ringrazio la leader'. È tutto chiaro, no?”. L'allusione citando una frase di Marras manda su tutte le furie Crosetto, imprenditore e fondatore di FdI, che sbotta nei confronti di Alliva su Twitter: “Veramente? Così Senza un minimo di ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Simone Alliva fa arrabbiare Guido. “Sono passate quasi 24 ore e non c'è traccia del presunto attivista Lgbt sul palco di Meloni. Chi è? Neanche un'intervista? Curioso” scrive il giornalista di gay.it sul proprio account Twitter in riferimento all'invasione di palco di Marco Marras, denunciato dalla Digos per la sua protesta nei confronti della leader di Fratelli d'Italia andata in scena a Cagliari. Alliva rincara poi la dose una volta che Marras è venuto allo scoperto con un post su Instagram, smentendo di fatto un presunto complotto ordito da Meloni come veniva paventato sui social: “‘Ringrazio la leader'. È tutto chiaro, no?”. L'allusione citando una frase di Marras manda su tutte le furie, imprenditore e fondatore di FdI, che sbotta nei confronti di Alliva su Twitter: “Veramente? Cosìun minimo di ...

moonyxxlupin : @neptvnewild no vabbè ma sei senza un briciolo di decoro tu, senza decenza, senza pudore - tempoweb : Guido #Crosetto silenzia il complottista: “Senza un minimo di decenza”. Scontro social #marras #fratelliditalia… - antonellacirce1 : @FamvittimeCovid @pdnetwork @EnricoLetta @AlessiaMorani @AnnaAscani @LottiLuca @Pierferdinando @giorgio_gori Che si… - MariucciaBond : RT @angelalecis: @veronikakubo Non è normale che una persona si permetta di fotografare e di postare foto di sconosciuti senza neanche tute… - AleEquilibrium : Confesso di provare un immenso fastidio per questi accademici del 'no surrender', che però si guardano bene dal tor… -