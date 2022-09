Scatta il controesodo ma 8 | 8 milioni di italiani in vacanza a settembre

(Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Sono 8,8gliche hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese diparticolarmente apprezzato da quanti cercano il relax, la tranquillità e il contatto con la natura, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per ilche segna però anche un turnover tra quanti partono per le ferie e chi ritorna al lavoro. Per molti si tratta in realtà di un bis della, anche per pochi giorni, prima di arrendersi al ritorno alla quotidianità del lavoro. Il mese diè gettonato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con la cosiddetta bassa stagione. Si ...

AGI - Agenzia Italia

Vacanze finite, si torna a casa. Per chi affronterà il viaggio in auto, nel secondo weekend di agosto, è previsto traffico da bollino rosso per sabato 27 e domenica 28 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. 'Le tratte interessate - spiega una nota di Anas - ...Traffico da bollino rosso anche in Sicilia per il primo fine settimana di agosto. Oggi e domani, lungo la rete Anas, è atteso traffico in costante aumento: in particolare Viabilità Italia prevede i maggiori disagi per la circolazione nel tardo pomeriggio di ... Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di agosto, contrassegn ...