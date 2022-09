Sarri: «Il ricordo peggiore che ho di Napoli è Adl che presenta Ancelotti prima che scadesse il mio contratto» (Di sabato 3 settembre 2022) Nell’intervista a Sky al termine di Lazio-Napoli, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha risposto anche ad una domanda sul Napoli. Com’è stato, stasera, ritrovare ancora il Napoli da avversario? «Stasera mi ha ispirato un leggero giramento, ormai di ragazzi di quando c’ero io sono rimasti in pochi, mi ha fatto impressione vedere un Napoli senza Lorenzo e Ciro. Mi fece già impressione quando vidi il Napoli senza Marek, stasera per gli altri che non ci sono più. Se resta un po’ di cuore a Napoli? Io ho bei ricordi di Napoli, poi ne ho uno bruttissimo: il presidente che presenta Ancelotti senza dirmi niente, vuol dire che non mi voleva più. Non è mai stato chiarito perché avete fatto tutti finta di nulla, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Nell’intervista a Sky al termine di Lazio-, il tecnico della Lazio, Maurizio, ha risposto anche ad una domanda sul. Com’è stato, stasera, ritrovare ancora ilda avversario? «Stasera mi ha ispirato un leggero giramento, ormai di ragazzi di quando c’ero io sono rimasti in pochi, mi ha fatto impressione vedere unsenza Lorenzo e Ciro. Mi fece già impressione quando vidi ilsenza Marek, stasera per gli altri che non ci sono più. Se resta un po’ di cuore a? Io ho bei ricordi di, poi ne ho uno bruttissimo: il presidente chesenza dirmi niente, vuol dire che non mi voleva più. Non è mai stato chiarito perché avete fatto tutti finta di nulla, ...

cie_ma_ : RT @napolista: Sarri: «Il ricordo peggiore che ho di Napoli è Adl che presenta Ancelotti prima che scadesse il mio contratto» A Sky: «Non… - napolipiucom : Sarri: 'De Laurentiis prese Ancelotti senza avvisarmi, ricordo bruttissimo' #ForzaNapoliSempre… - napolista : Sarri: «Il ricordo peggiore che ho di Napoli è Adl che presenta Ancelotti prima che scadesse il mio contratto» A S… - Cicciputaiutami : Vincere con #Sarri che piange non è ancora chiù bell?!?! Quando allenava la giuve non me lo ricordo che si faceva q… - Alvinsupersta11 : #LazioNapoli ma perché #Sarri dice sempre che ha un ricordo bruttissimo di quando fu annunciato #Ancelotti ma non e… -